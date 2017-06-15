Зауральские полицейские взыскали 2,5 тысячи рублей с «постояльца» СИЗО

В Курганской области удовлетворен иск прокурора Белозерского района о взыскании с местного жителя средств, затраченных на проведение доследственной проверки. Из-за его обмана полицейским пришлось провести лишнюю работу.

Как пояснили корреспонденту NDNews в пресс-службе регионального надзорного ведомства, было установлено, что в августе 2015 года ранее судимый Анатолий Никончук, находясь в СИЗО-1, написал заявление о краже принадлежащего ему планшета. Однако в ходе проверки было установлено, что планет продал сам заявитель еще в июле. Заявление в полицию он написал, чтобы привлечь к уголовной ответственности своего знакомого. В итоге сам Никончук был осужден по 306-ой статье УК РФ.

Учитывая, что в рамках рассмотрения ложного заявления Никончука сотрудники ОП «Белозерское» понесли расходы (был осуществлен выезд на место происшествия следственно-оперативной группы в составе следователя, оперуполномоченного, участкового, а также водителя, на оплату труда которых потрачено более 2500 рублей), федеральному бюджету в лице МО МВД России «Варгашинский» был причинен имущественный вред, отмечают в прокуратуре.

Поэтому прокурором был направлен в суд иск о взыскании с Анатолия Никончука денежных средств, затраченных на проведение доследственной проверки. Иск судом рассмотрен и удовлетворен в полном объеме.

Курган, Марианна Шведова

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