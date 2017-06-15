В Зауралье вынесли приговор опасной дебоширке

В Курганской области вынесен приговор ранее неоднократно судимой жительнице Куртамышского района. 35-летняя Ольга Попова признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой.

Как было доказано в суде, в ноябре 2016 года Попова, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов на улице Горького в Куртамыше, поссорилась со своей знакомой. Во время конфликта она взяла со стола керамическую тарелку и бросила в голову потерпевшей. После этого Попова решила добить свою знакомую, ударив в спину ножом. В итоге здоровью женщины был причинен тяжкий вред.

В пресс-службе региональной прокуратуры отмечают, что ранее Попова была неоднократно судима, в том числе за оскорбления и применения насилия в отношении представителей власти, а также за преступления против личности. Из мест лишения свободы она освободилась за два месяца до очередного преступления.

Приговором суда женщина признана виновной и осуждена к 4 годам и 2 месяцам тюрьмы.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 15.06.17

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