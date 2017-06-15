Ревнивая жительница Кургана зарезала своего мужа

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы города. Женщина обвиняется в совершении убийства.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону, по данным следствия, в апреле текущего года обвиняемая в ходе ссоры с мужем ударила того ножом. От полученного ранения мужчина скончался. Выяснилось, что мотивом преступления стали ревность и критика поведения обвиняемой со стороны мужа.

Также установлено, что ранее женщина уже причиняла ножевое ранение своему супругу, за что отбыла срок в тюрьме. Выйдя на свободу, она совершила новое особо тяжкое преступление.

В ходе расследования в органы системы профилактики было внесено представление, поскольку установлено, что одним из условий совершения преступления стало отсутствие действенного и эффективного надзора за лицами, состоящими на профилактическом учете.

В настоящее время следствие по уголовному делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время его по существу рассмотрит суд.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 15.06.17

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