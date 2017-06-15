В Зауралье стартует второй Агротехнический форум

Завтра, 16 июня, на полях Кетовского района вблизи села Садовое пройдет второй Агротехнический форум Зауралья «Инвестиции в модернизацию АПК». Мероприятие объединит выставку-демонстрацию новинок сельхозтехники и тематический форум.

Как сообщили корреспонденту NDNews в пресс-службе правительства региона, торжественное открытие форума запланировано на 10 часов. Далее начнется официальная часть – обсуждение модернизации АПК, а также пути привлечения инвестиций в эту сферу. Ожидается, что в диалоге примут участие руководители и специалисты департамента АПК, аграрии, сельхозмашиностроители и бизнесмены.

В ходе выставки сельхозтехники зрителям покажут более 70 единиц современных машин и оборудования отечественного и зарубежного производства: трактора, зерноуборочные комбайны, косилки, опрыскиватели, кормораздатчики, погрузчики и перегрузчики, грузовой автотранспорт, трактора, зерновое оборудование и многое другое. Еще одним событием станет презентация трактора Т-240 с электро-механической трансмиссией, который полностью разработан российскими конструкторами и будет производиться в Курганской области. На форуме также определят хозяйства, которым предстоит испытывать этот вид тракторов.

Добавим, что главные организаторы мероприятия – правительство Курганской области, департамент агропромышленного комплекса региона, Курганский Научно-исследовательский институт сельского хозяйства, а также администрация Кетовского района.

Курган, Марианна Шведова

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