Зауральские школы готовятся «безопасному» учебному году

В конце июня образовательные учреждения Курганской области начнут подготовку своих систем безопасности к новому учебному году. Об этом было сказано накануне на заседании Комиссии правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как было отмечено, в каждом муниципалитете создадут межведомственные комиссии, которые будут проверять их готовность к учебному году. Без специальных паспортов, которые станут гарантом безопасности учащихся, комиссия образовательные учреждения не примет.

Кроме того, отмечают в пресс-службе регионального кабмина, на заседании шла речь о пожарной безопасности населенных пунктов. В результате рейдов и проверок Главного управления МЧС России по Курганской области, 45 поселений не соответствуют требованиям. В частности, территории, которые прилегают к лесу, не очищены от мусора, нет оборудованных подъездов к колонкам с водой и минерализованных полос – противопожарных барьеров, а также звукового оповещения населения. Главам районов поставлена задача устранить все замечания.

Загородные оздоровительные лагеря в целом к летнему сезону они готовы. У сотрудников МЧС есть замечания лишь к системам оповещения, которые передают сигнал в пожарную часть. По словам специалистов, такие системы установлены в большинстве учреждений, однако не всегда срабатывают. Вице-губернатор Зауралья Виктор Сухнев потребовал привести устройства в порядок в самые кратчайшие сроки.

Курган, Марианна Шведова

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