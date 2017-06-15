Жителям Кургана предлагают поговорить о благоустройстве дворов

21 июня в общественной приёмной администрации Кургана пройдет очередная встреча с горожанами. Темой приема станут вопросы благоустройства дворовых территорий города.

Как сообщают в пресс-службе муниципалитета, приём проведет директор МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» Сергей Герасименко.

Обратиться в Общественную приёмную можно по адресу: площадь имени Ленина, 1, каб. 130А. Телефон для справок: 46-20-57.

Добавим, что очередной тематический прием пройдет с 14:00 до 16:00.

Курган, Марианна Шведова

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