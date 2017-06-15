Центр Кургана останется без воды

Завтра, 16 июня, «Водный союз» планирует заменить запорную арматуру на Радионова, 7. В связи с ремонтными работами с 9:00 до 21:00 будет прекращена подача холодной воды в ряд административных зданий и жилых домов.

Так, сообщает пресс-служба предприятия, без воды останутся дома, расположенные по адресам: ул. Радионова № 32, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56,58, 60, 62, 64; ул. Линейная № 52. Кроме того, под отключение подпадают административные здания: ул. Радионова № 5Б (Автомойка), 7, 15, 17, 19ст1, 44б, 52 (Детский сад №37), 62/1; ул.Зорге № 41, а также теплопункты № 110, 128.

Жителям рекомендуется сделать необходимый запас воды.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 15.06.17

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