Жительницу Зауралья дважды за день ограбил один и тот же преступник

Днем 14 июня в дежурную часть ОМВД России по городу Шадринску поступило сообщение от жительницы города о том, что в ее дом проник мужчина. Злоумышленник похитил одежду и обувь. Спугнула воришку вернувшаяся домой девочка.

Следственно-оперативная группа, побывав на месте, приступила к расследованию дела.

И уже к вечеру от ранее обратившейся женщины вновь поступил звонок. Она рассказала, что неизвестный мужчина только что украл из двора их дома велосипед. На сообщение прибыли сотрудники полиции, которые поехали туда же, куда ранее укатил на железном коне неизвестный. В итоге подозреваемый был задержан, им оказался 36-летний мужчина.

Полицейские выяснили, что именно он нескольким часами ранее похитил из этого дома одежду. Общий ущерб составил свыше 9 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по городу Шадринску возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Похищенные вещи изъяты и возвращены владельцу.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщают в УМВД России по Курганской области.

Курган, Марианна Шведова

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