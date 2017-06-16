В Кургане возбудили уголовное дело по факту смерти двух заводчан

В Кургане городским следственным отделом СУ СКР региона возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Напомним, речь идет о гибели на рабочем месте двух сотрудников ЗАО «Курганспецарматура».

ЧП произошло 30 мая текущего года на территории ЗАО «Курганспецарматура». Уже установлено, что при производстве работ по испытанию поворотного клапана затворной задвижки на герметичность, произошла разгерметизация находящегося под давлением изделия. В результате произошел срыв затвора, который вылетел из устройства и травмировал двух работников указанного предприятия. От полученных телесных повреждений мужчины 1971 и 1985 годов рождения погибли на месте происшествия.

В настоящее время, сообщают в пресс-службе следственного управления, в рамках расследования уголовного дела следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, определяется круг лиц, ответственных за обеспечение техники безопасности и допустивших её нарушения, приведшие к гибели людей.

По делу проводятся следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Ведется следствие.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 16.06.17

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