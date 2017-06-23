Заведующий не поможет. Жители Кетово не могут попасть к терапевту / Он один на всю поликлинику ЦРБ

Один терапевт уволился, второй в отпуске. На приеме в поликлинике Кетовской ЦРБ остался единственный специалист этого профиля, который не спешит принять всех нуждающихся. Обречённые на ожидание и хамство люди ждут своей очереди в течение дня. Злоключения пациентов начинаются ещё дома: не дай Бог поплохеет. «У нас нет терапевта, один на приеме. С давлением вызывайте «скорую»" – Ответ сотрудницы регистратуры на телефонный звонок. Отвечу на библии: так и было. Прием – с 8 до 16. К 9 утра очередь около 30 человек. Тут и молодежь, которая хочет на форум, и водители за справками, и люди с медкнижками, и старики, и предоперационные больные, и рабочий люд. Заключение терапевта нужно всем. Но не всем повезет. После обеда ситуация не меняется. Часть счастливчиков прошла, но многие лица знакомы. В среднем, за полчаса проходит один человек. После каждого раздается: «Не заходить!" Люди безропотно выносят тяготы ожидания. Только по телефону жалуются родным: «Все ещё сижу. Нет, много прошло, но без очереди – медики своих проводят». На глазах корреспондента NDNews одной из пациенток становится плохо – диабет. Забыв, за кем стояла, уходит («Нужно срочно поесть»). Люди рады – минус один человек. В какой-то момент девушка, ждущая очереди с утра, чтобы получить результаты анализов, не выдерживает очередного «не заходить» и заглядывает в кабинет. В ответ получает возмущенные крики врача. «К заведующему надо» – Раздается в очереди. «Так не к заву, а в облздрав, лучше к Путину» – Не соглашаются другие. И продолжают ждать, уже не надеясь на прием. К слову, все не так плохо: после обеда для «платников» открыли второй кабинет, где к врачу попасть проще. Тем же, кто рассчитывает на ОМС, остаётся уповать на Бога и снисхождение единственного в ЦРБ терапевта. P.S. За три часа наблюдения за кабинетом на глазах у нашего корреспондента медик несколько раз отличалась в буфет, за чистыми полотенцами и неспешно прогуливалась по третьему этажу (в то время как прием идёт на втором).

Курган, Марианна Шведова

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