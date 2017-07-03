Лучшим выпускникам Курганской ГСХА вручили квартиры

30 июня в Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам очного и заочного отделений, аспирантам и студентам Курганской ГСХА, а также студентам, окончивших филиалы академии в Куртамышском, Каргапольском и Петуховском районах.

Примечательно, что свои дипломы выпускники получили из рук тех, кто уже добился больших высот в областях экономики, строительства, сельского хозяйства, биотехнологии. Так, дипломы вручил первый заместитель губернатора Курганской области – директор департамента АПК региона Сергей Пугин. Вице-Губернатор пожелал успехов выпускникам и выразил уверенность в том, что после окончания высшего учебного заведения они будут востребованы ведущими предприятиями агропромышленного комплекса региона, которые нуждаются в квалифицированных кадрах. Депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Ильтяков подчеркнул, что теперь студентов ждет новый этап жизни, на котором будет необходимо приложить много сил, прежде чем добиться больших высот в выбранной ими сфере.

Одним из ярких событий церемонии стало вручение сертификатов на комфортные квартиры двум выпускникам академии – Екатерине Борисовой и Егору Сидорову. Молодые специалисты (землеустроитель и архитектор) уже в скором времени переедут в город Щучье, где будут оттачивать полученные знания на практике, работая в администрации.

Отметим, что церемония вручения дипломов выпускникам в стенах Курганской ГСХА в этом году проходила впервые в «открытом режиме». Общее число высокопоставленных гостей, среди которых – заместители Губернатора Курганской области, глава города Кургана, председатели районных дум, руководители ведущих предприятий, превысило 70 человек.

Для всех гостей и участников праздника была представлена яркая концертная программа с участием духового оркестра «Академия» и других именитых артистов города Кургана.

Добавим, что в этом году в общей сложности в мероприятии приняли участие более 1200 человек, из них 611 – выпускники. 45 молодых людей из числа выпускников окончили академию с красным дипломом. Еще несколько ребят отмечены благодарственными письмами ГУ МЧС РФ по Курганской области.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 23.06.17

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