В Зауралье курсант института МВД осужден за смертельное ДТП

В Курганской области вынесен приговор водителю, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом. 21-летний мужчина признан виновным в совершении преступления по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Как было доказано в суде, в январе 2017 года молодой человек, управляя автомобилем Ниссан Альмера, вместе с двумя попутчицами возвращался из города Тюмени в город Курган. На территории Белозерского района, на 63 километре указанной автодороги, юноша выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Фольксваген Поло. В результате столкновения пожилая женщина, ехавшая в автомобиле обвиняемого, от полученных повреждений скончалась, пассажир Фольксвагена в результате ДТП получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью.

На момент совершения указанного преступления юноша являлся курсантом высшего учебного заведения министерства внутренних дел Российской Федерации. После возбуждения уголовного дела обвиняемый был уволен из органов внутренних дел.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с применением ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком на 2 года, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу другого пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 03.07.17

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