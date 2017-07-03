В Зауралье увеличатся пособия нуждающимся гражданам

С 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 4% и составит 7 800 рублей. В связи с этим повысится минимальный размер ряда пособий, сообщают в пресс-службе Курганского регионального отделения Фонда социального страхования.

В частности, подрастут пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет при условии, что средний заработок гражданина за последние 2 года был ниже или равен МРОТ.

В ведомстве отмечают, что с 1 июля 2017 года средний дневной заработок исходя из МРОТ оставит 256,44 рубля. Минимальный размер пособия по беременности и родам при этом составит не менее 35,9 тыс. рублей, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (40% от среднего заработка) – не менее 3 120 рублей. Размеры пособий указаны без учёта районного коэффициента.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 03.07.17

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