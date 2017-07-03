Посетители зауральского кафе госпитализированы с острой кишечной инфекцией

В Курганской области решением Кетовского районного суда, заседание которого прошло в минувшую пятницу, принято решение о временном закрытии местного кафе. Причина – отравление посетителей.

Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области, было установлено, что после обеда в кафе «Ривьера» в селе Кетово посетители были госпитализированы в ГБУ «Курганская областная специализированная инфекционная больница» с диагнозом «острая кишечная инфекция – сальмонеллез группы Д».

Решением суда деятельность кафе приостановлена на 30 суток с момента вынесения протокола 23.06.2017 года территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курганской области.

Как показала проверка, которая ранее была проведена в кафе, здесь допускались многочисленные нарушения. Так, на предприятии общественного питания не предусмотрена последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, чистой и грязной посуды, хранение необработанного яйца в коробках осуществлялось в помещениях мясо-рыбного цеха. Сервировка и порционирование блюд осуществляется персоналом без перчаток, в ювелирных украшениях. У двух сотрудниц кафе истекли сроки прохождения медицинского осмотра, у одной из них нет гигиенического обучения.

Смывы с объектов внешней среды отобранные для лабораторных исследований, показали наличие БГКП (бактерии группы кишечной палочки). В салате с яйцом также обнаружены БГКП (колиформы), E. coli, КМАФАнМ.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 03.07.17

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