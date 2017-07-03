МЧС: в Зауралье ожидаются сильный ветер и град

Сегодня днем местами по Курганской области, ожидаются сильные ливневые дожди, грозы, град, а также очень сильный ветер – до 25 метров в секунду. Об сообщают в ГУ МЧС России по региону.

По данным источника, в целом на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой и умеренный дождь, днем местами до сильного. Днем в отдельных районах не исключены гроза и град. Ветер юго-западный – 8-13 м/с, днем отдельные порывы – до 20-25 м/с. Температура воздуха днем достигнет 24-29°.

На территории Кургана будет облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем с грозой до сильного. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем отдельные порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16°, днем 26-28°.

Курган, Марианна Шведова

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