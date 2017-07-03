Житель Кургана осужден за убийство незнакомца

В Кургане местный житель заключен под стражу за убийство незнакомого мужчины. Тело погибшего было обнаружено в одном из скверов в областном центре.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, по данным следствия, вечером 21 июня потерпевший вместе со своей спутницей проходил через сквер к магазину по улице Химмашевской. В сквере между женщиной и посторонним, ранее ей незнакомым пьяным мужчиной произошла словесная перепалка. Потерпевший заступился за спутницу, попросил мужчину успокоиться. Однако пьяный прохожий избил потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Установлено, что обвиняемый – мужчина 1971 года рождения – ранее неоднократно судим, в том числе за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении убийства, в отношении него судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, в рамках следствия устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 03.07.17

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