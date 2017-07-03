Зауральский папа, избивавший своих детей, приговорен к условному сроку

В Курганской области вынесен приговор в отношении жителя Щучанского района, который признан виновным в истязании собственных детей и ненадлежащем исполнение обязанностей по их воспитанию.

Как было доказано в суде, с октября 2016 года по февраль 2017 года, проживая совместно со своими малолетними детьми, возраст которых составлял 9 и 10 лет, мужчина систематически за малейшую провинность или шалость причинял им побои.

На сурового мужа в полицию пожаловалась мать ребят, так как ее уговоры прекратить издеваться над детьми отец просто не слышал.

В итоге по представлению следователя указанная семья, ранее характеризующаяся как благополучная, поставлена на учет.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года один месяц условно с испытательным сроком один год.

Приговор вступил в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 03.07.17

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