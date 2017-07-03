Экс-начальник зауральской налоговой проведет в колонии три года

В Зауралье к трем годам лишения свободы осужден экс-начальник Управления Федеральной налоговой службы России по Курганской области Юрий Касьяненко за превышение должностных полномочий при проведении налоговой проверки. Об этом официально уведомляет прокуратура региона.

Как было доказано в суде, Касьяненко и бывшая начальница контрольного отдела ведомства Ольга Киселева-Захарова признаны виновными в совершении преступления по статье «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Так, установлено, что с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года Касьяненко, являясь начальником регионального налогового органа, дал указание своим подчиненным Евдокимовой Светлане и Ольге Киселевой-Захаровой провести налоговую проверку в ЗАО «Тюменьтел», по результатам которой последним необходимо было выявить налоговые нарушения на сумму, не превышающую 10 млн. рублей. При этом фактически задолженность предприятия по уплате налогов в бюджет составляла более 70 млн. рублей.

В результате исполнения этого поручения государству был причинен ущерб на сумму более 67 млн. рублей.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал высокопоставленных налоговоиков виновными в инкриминируемом преступлении. Юрию Касьяненко назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года, Ольге Киселевой-Захаровой – в виде 3 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 03.07.17

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