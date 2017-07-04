В Зауралье осудили бывшего следователя-мошенника

В Курганской области в 1,9 годам лишения свободы приговорен бывший следователь полиции за мошенничество при расследовании уголовного дела. Ранее полицейский служил в следственном отделении межмуниципального отдела МВД России «Петуховский».

Как было установлено в суде, в сентябре 2016 года в производстве следователя находилось уголовное дело в отношении жителя Москвы, возбужденное за нарушение правил дорожного движения, в результате чего произошло ДТП, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью отцу виновника. Следователь решил заработать на этом. Так, он сообщил потерпевшему несоответствующую действительности информацию о том, что за денежное вознаграждение договорился с сотрудниками прокуратуры и суда о том, что на период следствия молодой человек не будет заключен под стражу. За это он просил 100 тысяч рублей.

Потерпевший (отец обвиняемого), доверяя следователю как должностному лицу – представителю власти, ведущему расследование уголовного дела его сына, дважды перевел на банковскую карточку следователя часть требуемых денег в общей сумме более 35 тысяч рублей. После возбуждения уголовного дела он был уволен со службы, отмечают в СУ СКР по региону.

Приговором суда бывший полицейский приговорен к лишению свободы сроком 1 год 9 месяцев в колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года с лишением специального звания майор полиции.

Курган, Марианна Шведова

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