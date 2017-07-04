Зауральцу грозит 10 лет тюрьмы за хранение килограмма наркотиков

В Курганской области полицейские изъяли килограмм марихуаны. Запрещенное вещество было найдено в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Куртамышский» в деревне Перевалово.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в одной из надворных построек частного дома, принадлежащего 22-летнему ранее судимому мужчине, полицейские обнаружили и изъяли, развешенные на веревках несколько пучков дикорастущей конопли. Общая масса «растительности» превысила один килограмм.

В ходе следствия было установлено, что подозреваемый заготовил наркотики самостоятельно для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Добавим, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 04.07.17

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