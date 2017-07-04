В Зауралье трудоустроили более 6 тысяч нелегальных работников

В этом году в Зауралье официальное трудоустройство получили более шести тысяч нелегальных работников. Такие данные были озвучены в ходе заседания Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оплаты труда и соблюдения требований трудового законодательства.

Как отметил директор департамента экономразвития региона Сергей Чебыкин, по состоянию на 20 июня на территории Курганской области легализованы 6123 работника. Это, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше почти на 1000 человек.

В пресс-службе главы Зауралья подчеркивают, что борьба с неформальной занятостью является одним из приоритетов работы Главного управления по труду и занятости населения региона. По словам начальника ведомства Игоря Ксенофонтова, обратить внимание на эту проблему должны администрации всех муниципальных образований, так как выявление нелегальных работников и их официальное трудоустройство – это не только соблюдение трудового законодательства, защита прав граждан, но и источник пополнения бюджетов.

К слову, работа Альменевского района в этом направлении признана неудовлетворительной. В связи с этим Игорь Ксенофонтов предложил организовать выезды профильных специалистов региональных ведомств в Альменево и Щучье для оказания организационной и методической помощи.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 04.07.17

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