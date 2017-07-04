Курганские депутаты запретили детям гулять по кладбищам ночью

В ходе очередного заседания Курганской городской Думы депутаты утвердили перечень мест, где нельзя находиться детям, не достигшим 18-летнего возраста.

В список мест, запрещенных к посещению детьми, в частности, попали рюмочные, бары, ночные клубы, стрип-бары, территории и помещения, где торгуют табачной продукцией либо те, что предназначены для курения табачных и нетабачных изделий (кальянные, клубы паровых коктейлей).

Кроме того, сообщают в пресс-службе администрации города, не допускается нахождение детей на железнодорожных путях и прилегающих к ним территориях, сооружениях и территориях строящихся объектов (кроме случаев, связанных с осуществлением трудовой деятельности), на неэксплуатируемых нежилых зданиях и строениях, в том числе в заброшенных домах, дачах, садовых домиках, самовольных постройках, транспортных средствах. Под запретом также теплотрассы, канализационные колодцы, коллекторы, чердаки, подвалы, технические этажи, крыши жилых и нежилых строений (за исключением жилых домов частного сектора).

Нахождение в данных местах, по мнению народных избранников, может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

Отдельные ограничения касаются детей, не достигших 16-ти лет, в ночное время без сопровождения родителей либо лиц, их заменяющих, а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних. В этот список попали: объекты общего пользования садоводческих товариществ, гаражно-строительных кооперативов; объекты массового отдыха граждан (парки, площади, базы отдыха, водоёмы и прилегающие к ним территории); территории многоквартирных жилых домов – дворы, игровые и спортивные площадки (кроме жилых домов частного сектора); торгово-развлекательные комплексы, развлекательные центры, бары, рестораны, Интернет-кафе, кинотеатры, караоке-бары, сауны, бани; объекты железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, прилегающие к ним территории, путепроводы. Также в списке «запрещенных для прогулок мест» находятся кладбища.

Принимая данное решение, депутаты руководствовались Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Курганской области «О дополнительных мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому развитию детей, защите их здоровья, нравственного и духовного развития на территории Курганской области» и Уставом города Кургана. Документ вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 04.07.17

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