В Зауралье не хватает денег на ремонт соцучреждений

В настоящее время в Зауралье действуют 28 учреждений социального обслуживания, в которых проживают более трех тысяч человек: дети, престарелые граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья. Об этом накануне в ходе заседания правительства области рассказала замначальника ГУ соцзащиты населения Тамара Иванова. Темой выступления стала реализация мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности.

Как сообщила Иванова, в этом году на обеспечение противопожарной безопасности планируют направить 4,3 млн рублей.

Сегодня все организации оборудованы пожарной сигнализацией. На планомернуб замену устаревшего оборудования на новое потребуется более 21 млн рублей. В учреждениях также действуют кнопки экстренного вызова полиции, система видеонаблюдения, есть средства индивидуальной защиты органов дыхания, проводится частичная замена электропроводки. Ежеквартально проходят тренировки с эвакуацией людей, специализированными службами отрабатывается взаимодействие и в других нештатных ситуациях.

Также, сообщают в пресс-службе главы Зауралья, в учреждениях проводятся ремонты. Так, с 2013 по 2016 годы на эти цели, а также на приобретение оборудования и транспорта было направлено более 163 млн рублей. Однако, по оценке специалистов, фактическая потребность в средствах на ремонт составляет 190 млн рублей.

В рамках инвестиционной программы запланирован ремонт в Скоблинском психоневрологическом интернате и Петуховском социальном приюте для детей и подростков. Тамара Иванова предложила также предусмотреть и финансирование ремонта в одном из корпусов Галишевского психоневрологического интерната, благодаря чему там можно будет оборудовать сто мест для пациентов. Губернатор региона это предложение поддержал, рекомендовав Финуправлению включить в инвестпрограмму на 2018 год и Галишевский психоневрологический интернат.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 04.07.17

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