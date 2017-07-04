Глава Зауралья потребовал форсировать работу по переселению граждан из аварийных домов

«Каждый день на счету. Нужно форсировать работу», – заявил накануне губернатор Курганской области в ходе аппаратного совещания, одной из тем которого стало переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В общей сложности, было отмечено на совещании, до 1 сентября в Зауралье планируют обеспечить квартирами 2329 человек в рамках соответствующей Региональной программы. Снести планируют 107 домов в Кургане и Шадринске.

Как сообщил директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков, с 2013 года в Зауралье из аварийного жилищного фонда площадью 62 тысячи 605 квадратных метров расселено 4461 человек. В рамках этапа 2016 года, на который выделено более 1 млрд рублей из Фонда ЖКХ, областного и местных бюджетов, для курганцев и шадринцев, проживающих в аварийных домах, приобретается 852 квартиры. По состоянию на 3 июля 273 квартиры уже введены в эксплуатацию.

Продолжается строительство еще 12 жилых домов, участвующих в программе переселения. Два из них в Шадринске планируется ввести до 10 июля, остальные дома (шесть в Кургане и четыре в Шадринске) должны быть сданы до конца июля.

Как сообщают в пресс-службе главы региона, Алексей Кокорин акцентировал внимание глав муниципальных образований и директора Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ на том, что все обязательства должны быть выполнены в поставленные сроки.

«Каждый день на счету. Нужно форсировать работу. До 1 сентября все акты должны быть подписаны. Аварийные дома должны быть снесены. Если какой-то из объектов не будет сдан вовремя, люди не будут переселены, все деньги подлежат возврату в федеральный бюджет. Этого допустить ни в коем случае нельзя», – подчеркнул губернатор.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 04.07.17

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