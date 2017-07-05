В Кургане ждут генкоснула США

5 и 6 июля Курганскую область с рабочим визитом посетит генеральный консул США в Екатеринбурге Маркус Микели. Программа визита насыщенная.

Как передает корреспондент NDNews, в частности, в рамках визита Генконсул встретится с заместителем губернатора области – директором департамента экономического развития Сергеем Чебыкиным, а также первым заместителем председателя Курганской областной Думы Владимиром Хабаровым, руководством Центра Илизарова.

Кроме того, ожидается, что Микели посетит завод буровых долот, Торгово-промышленную палату области, а также примет участие в ряде других мероприятий.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 04.07.17

Глава Зауралья потребовал форсировать работу по переселению граждан из аварийных домов. / В Зауралье не хватает денег на ремонт соцучреждений. / Санкции против России привели к борьбе за технологии: бизнесмены внутри страны через суды делят нефтяные контракты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»