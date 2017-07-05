В Зауралье открывается Детская приемная

Завтра, 6 июля, в Главном управлении социальной защиты населения откроется Детская приемная, где будет оказываться консультативная и практическая помощь детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и их законным представителям.

Ожидается, что оказывать помощь обратившимся будут специалисты отдела опеки и попечительства. Причем консультации организуют как в самом ГУ, так и в районах: для удобства жителей организованы и выездные приемы специалистов в муниципальных образованиях.

Как отмечают в пресс-службе губернатора области, в Кургане Детская приемная будет работать первый и третий четверг каждого месяца с 13.00 до 17.00. Телефоны для обращений в Кургане: (3522) 44-14-05, 44-14-15, 44-14-20.

Кроме того, с 1 августа Детские приемные планируют организовать во всех районах Курганской области.

Курган, Марианна Шведова

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