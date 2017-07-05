Пляж КЗКТ в Кургане признан опасным / Купаться тут запрещено

В Кургане дан старт купальному сезону. Всего в этом году открыты три пляжа – «Голубые озера», пляж в районе ЦПКиО («Бабьи пески») и пляж на бульваре Солнечный. Еще один популярный среди горожан пляж в районе КЗКТ признан непригодным для отдыха.

Как поясняют в пресс-службе муниципалитета, в одобренных для купания местах были проведены лабораторные исследования воды водных объектов и почвы, которые признаны безопасными для здоровья граждан.

В официальных местах для отдыха и купания был завезен и разровнен песок, скошена трава, произведены ремонт и окраска кабин для переодевания, скамеек, беседок, установлены контейнеры для сбора мусора, а также туалетные мобильные кабины. Кроме того, проведены работы по обследованию и очистке дна зон купания на водных объектах в местах массового отдыха населения.

А вот в микрорайоне Западном пляж официально не открыт. После паводков 2016 и 2017 годов здесь изменился рельеф дна, и увеличилась скорость течения воды. В результате образовываются водовороты и воронки, что опасно для жизни отдыхающих. Поэтому пляж в районе КЗКТ признан непригодным к эксплуатации.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.07.17

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