Экс-главбух зауральской газеты пойдет под суд за кражу миллиона рублей

Бывший главный бухгалтер одной из районных газет Курганской области обеспечила себе «прибавку» к зарплате, превысившую миллион рублей. За свои махинации ей предстоит ответить в суде.

В пресс-службе регионального УМВД России сообщают, что уголовное дело уже направлено на рассмотрение.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», оперативными сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Курганской области задержана женщина, которая в 2016 году являлась главным бухгалтером одной из районных газет. Используя служебное положение, и, имея полномочия по начислению и перечислению заработной платы, она в течение полугода необоснованно завышала размер своей заработной платы. В результате на ее счет было перечислено более одного миллиона рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Экс-главбуху грозит до 10 лет лишения свободы.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.07.17

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