Власти Кургана борются с уличными торговцами

С наступлением лета в Кургане активизировалась торговля «с рук». Частники продают продукты, фрукты, ягоды, рыбу на улице, во дворах, не проходя медосмотров, без санитарных книжек. Тема неорганизованной торговли обсуждалась в ходе очередного аппаратного совещания в администрации города.

Как было отмечено, такой вид реализации товаров создает реальную угрозу здоровью потребителей. По словам директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Павла Комогорова, с частниками ведется активная борьба.

Так, по его словам, сотрудниками УМВД России по городу Кургану за май-июнь 2017 года выявлено и пресечено 49 административных правонарушений по фактам незаконной уличной предпринимательской деятельности, а именно без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Специалистами департамента развития городского хозяйства на граждан, ведущих нелегальную торговлю в неустановленных органами местного самоуправления местах, за май-июнь составлено 3 протокола об административных правонарушениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», на совещании отмечалось, что, в основном, места несанкционированной торговли располагаются вблизи действующих торговых объектов.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.07.17

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