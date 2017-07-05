Жителю Кургана грозит 20 лет колонии за желание продать героин

В понедельник, 3 иююля, Кургане на улице Почтовой в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 41-летнего неработающего мужчину. Ранее мужчина уже был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Как передает корреспондент РИА «Новый день» со ссылкой на региональное УМВД, в ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты одиннадцать полиэтиленовых свертков с героином. Общая масса наркотиков составила более пяти граммов.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.07.17

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