Зауральский лес потерпел убытки

В 2017 году в УФССП по Курганской области на принудительном исполнении находилось 45 исполнительных производств о возмещении ущерба за нарушение лесного законодательства. Общая его сумма оценивается в более чем 8 млн рублей.

По данным пресс-службы ведомства, окончено только 11 исполнительных производств. По оставшимся работа еще идет.

В частности, в рамках восьми производств обращено взыскание на заработную плату должника; в отношении 26 должников вынесены постановления об ограничении выезда за пределы Российской Федерации. Еще шестеро ограничены в специальном праве, у двоих произведен арест имущества, а троим должникам – юрлицам вручены предупреждения об уголовной ответственности.

Параллельно с этим в 2017 году на принудительном исполнении находилось 85 исполнительных производств на сумму более 2 млн. рублей, возбужденных на основании постановлений об административных правонарушениях, вынесенных в области лесных отношений. Из них окончено 48. По остальным исполнительным производствам принимаются меры принудительного характера.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.07.17

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