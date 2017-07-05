В Зауралье большая часть приезжих трудятся в лесах и на полях

В Управлении МВД России по Курганской области провели мониторинг трудовой деятельности иностранцев, которые работают на территории региона. Как показывает анализ, самой непопулярной среди иностранцев (5,6% от общего числа) является сфера услуг.

Так, на первом месте по числу трудоустроенных приезжих граждан – сельское и лесное хозяйство, где заняты 23% иностранцев, на втором – обрабатывающие производства – 21%. У физических лиц трудятся 16% приезжих, в оптовой и розничной торговле заняты 11,5%.

Пятая часть иностранцев, принятых на работу в 2017 году, – это граждане, имеющие право постоянно или временно (3 года) проживать на территории Курганской области. Примерно 35% это трудящиеся-мигранты из государств-участников Договора ЕАЭС.

Основную долю (45%) составляют мигранты, осуществляющие трудовую деятельность на основании патентов. Это граждане Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Украины и Таджикистана.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», в настоящее время оформлено 1170 патентов иностранным гражданам, и число желающих получить документ не сокращается. За патент каждый иностранец ежемесячно платит подоходный налог, добавляют в УМВД региона. Общая сумма фиксированных авансовых платежей, уплаченных мигрантами в текущем году, составила 17 миллионов рублей.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.07.17

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