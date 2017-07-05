В Кургане пройдет Фестиваль цветов

Власти Кургана пригласили все муниципальные образования области принять участие в Фестивале цветов, который пройдет в рамках празднования Дня рождения города. Об этом говорилось в ходе «делового понедельника» с участием главы Кургана Сергея Руденко, руководителя администрации города Андрея Потапова, его заместителей и директоров департаментов.

Как отметил Сергей Руденко, на фестиваль возлагаются большие надежды.

«Надеюсь, что предприниматели, занимающиеся цветоводством, продажей цветов, ландшафтным дизайном, флористическим дизайном, производством и продажей продуктов питания, а также работающие в сфере общественного питания, заинтересуются нашим предложением. Убежден, жителям и гостям областного центра Курганской области будет интересно познакомиться с плодами их труда, приобрести выпускаемую ими продукцию», – отметил глава города.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», заявки на участие в фестивале цветов будут приниматься до 18 августа в Департаменте экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана . Сергей Руденко подчеркнул, что любое предложение о сотрудничестве должно быть отработано самым тщательным образом.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 05.07.17

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