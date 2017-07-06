Жители Сургута осуждены за нападение на отделение связи в Зауралье

В Курганской области вступил в законную силу приговор в отношении двух жителей Сургута, совершивших разбойное нападение на отделение ФГУП «Почта России» в селе Раскатиха Притобольного района. Ближайшие годы мужчины проведут в тюрьме.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», в суде было доказано, что в июне прошлого года жители Сургута Зубков и Булыгин, скрыв лица масками, ворвались в отделение связи в селе Раскатиха. Один из нападавших направил на работницу почты пистолет и дважды в грубой форме потребовал передать ему деньги, предназначенные для выдачи пенсий. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, оператор отдала мужчинам около 100 тысяч рублей, после чего они скрылись с места преступления.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры суд признал их виновными в инкриминируемом преступлении и назначил им наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Судебной коллегией по уголовным делам Курганского областного суда приговор в отношении Зубкова и Булыгина изменен, наказание смягчено до 4 лет 6 месяцев лишения свободы каждому, в остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденных и их защитников оставлены без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

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