Прокуратура заинтересовалась руководством детского дома в Кургане

Прокуратура Зауралья организовала проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения воспитанников Курганского областного детского дома №1 питанием и одеждой. Интерес надзорного ведомства вызван появившейся в Интернете информацией о том, что благотворительная помощь, которая оказывается учреждению, до детей не доходит.

Как поясняют в пресс-службе прокуратуры области, в рамках проверки внимание уделят не только обеспечению детей питанием и одеждой, но и правомерности распоряжения руководством учреждения поступающей благотворительной помощи.

По результатам проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц, а в случае выявления нарушений приняты меры прокурорского реагирования.

Курган, Марианна Шведова

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