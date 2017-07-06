Первый пошел. В Зауралье начали формировать «комфортную городскую среду»

В Курганской области приступили к реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Первым к работе приступил Лебяжьевский район.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», здесь уже начались работы по благоустройству территории, прилегающей к социально-культурному центру. Кроме того, в рамках проекта тут установят беседки и скамейки, детское игровое оборудование, должны появиться декоративная арка и небольшой фонтан, ограждение территории, клумбы и цветники.

Кроме того, благоустройство территории общего пользования начато в Шумихе. Тут акцент делается на обновлении бульвара 50-летия Октября, на которое выделено около 1,3 млн рублей. В настоящее время на объект завезены тротуарная плитка, щебень, песок, бортовые камни, выровнено основание для укладки плитки. Работы планируется завершить к 1 августа.

В пресс-службе главы Зауралья отмечают, что в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в регионе планируют благоустроить 131 двор и 40 территорий общего пользования.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 06.07.17

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