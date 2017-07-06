Курганский избирком возглавил Александр Якушев

Накануне избирательная комиссия города Кургана 2017 – 2020 годов провела первое организационно заседание. Основным событием стали выборы председателя, его заместителя и секретаря комиссии.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», на первом заседании присутствовали девять членов избирательной комиссии из двенадцати. Они утвердили регламент проведения первого заседания, выбрали секретаря заседания, счетную комиссию. Её председателем стала Юлия Гавриш, а секретарем – Нелли Маслова.

По словам председателя избиркома региона Валерия Самокрутова, избирательной комиссией Курганской области на должность председателя гориизбркома была рекомендована кандидатура Александра Якушева. Далее путем тайного голосования выбрали председателя, заместителя председателя и секретаря. Единогласно председателем избирательной комиссии состава 2017 – 2022 годов был избран Александр Якушев. Его заместителем стал Андрей Давыдов, а секретарем – Нина Кузнецова.

Фото: пресс-служба администрации Кургана

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 06.07.17

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