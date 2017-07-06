Весь Курган и ряд населенных пунктов вновь останутся без воды

8 июля в Кургане на сутки будет остановлена работа Арбинских очистных сооружений. Это необходимо для устранения аварийной ситуации на водопроводе диаметром 1000 мм на Бульваре Солнечном, поясняют в пресс-службе «Водного союза».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», воды не будет с 00-00 часов до 24-00 часов 8 июля. Отключение коснется города Курган, поселка Юргамыш, села Кетово, микрорайонов Черемухово и Тополя.

Восстановить водоснабжение в нормальном режиме планируется к шести часам утра 9 июля. В поселках Восточный, Рябково, а также на улице Дзержинского в Кургане вода появится позже – примерно в 20-00 воскресенья.

Отключение водоснабжения не коснется микрорайонов «варгашинского» направления. Вода будет поступать в дома, расположенные в поселках Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк.

После окончания ремонтных работ лаборатория «Водного союза» проведет обязательный отбор проб питьевой воды на контрольных точках и проверит её на соответствие нормам и требованиям СанПиН.

Напомним, что ранее очистные сооружения останавливались неделю назад.

Курган, Марианна Шведова

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