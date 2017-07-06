Курганские лжемедики, наживавшиеся на стариках, пойдут под суд

В Кургане окончено расследование уголовного дела в отношении двух женщин, обвиняемых в совершении серии краж из квартир пожилых людей. Подробности дела озвучила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», женщины обвиняются в 33 кражах из квартир пожилых людей.

«В ходе следствия установлено, что злоумышленницы под видом медицинских работников предлагали пенсионерам пройти лечение на дому. И под видом оказания медицинских услуг совершали кражи денег. Общая сумма похищенных у пенсионеров денежных средств составила более 750 тысяч рублей. В ходе проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий личности лжемедиков были установлены», – цитируют слова Ирины Волк в пресс-службе регионального УМВД России.

Добавим, что в настоящее время уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» в отношении двух жительниц города Кургана направлено в прокуратуру.

Курган, Марианна Шведова

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