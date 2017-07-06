В Зауралье открыли центр помощи детям с ДЦП

Сегодня в Кургане на базе областной больницы имени Красного Креста открылся координационный центр

по оказанию медицинской помощи детям с ДЦП. С рабочими визитом в центре побывали директор регионального Департамента здравоохранения Лариса Кокорина и депутат Курганской областной Думы Елена Воронович.

Отметим, что создание центра стало возможным благодаря реализации в регионе проекта партии «Единая Россия» «Здоровье – детям». Учреждение позволит получить комплексную современную медицинскую помощь детям с диагнозом ДЦП. Всего в Зауралье 572 ребенка, страдающих этим недугом.

По словам Кокориной, этот проект уникальный. В его рамках будет сформирован реестр всех пациентов с детским церебральным параличом, и все они будут наблюдаться именно в этом центре.

«Здесь же будет организован консультативный прием специалистов клиники нейрохирургии Центра имени Илизарова, чтобы определить дальнейшую тактику лечения. Дети будут направляться на реабилитацию в том числе в санаторий «Озеро Горькое», а также в учреждения амбулаторного типа», – добавила Кокорина.

По информации пресс-службы главы Зауралья, координационный центр также будет сотрудничать и с другими медицинскими организациями, подведомственными Департаменту здравоохранения, реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями, учреждениями социальной защиты и образования.

Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Курган, Марианна Шведова

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