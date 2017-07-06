Курганцу светит срок за телефонные мошенничества

Зауральские полицейские получили благодарность от жительницы Республики Бурятия за раскрытие преступления, совершенного курганцем. По данным пресс-службы силового ведомства, летом 2016 года женщина стала жертвой сотового мошенника, который путём обмана похитил у неё более девяти тысяч рублей.

Как сообщила сама потерпевшая, она даже не надеялась, что преступление будет раскрыто, а потому в полицию не обратилась. Несмотря на это, сотрудниками УМВД России по городу Кургану был установлен и задержан подозреваемый в совершении мошенничества.

Информация о возможной причастности мужчины к совершению преступлений поступила курганским полицейским в конце 2016 года. В результате оперативно-розыскных мероприятий в феврале 2017 года сотрудники ведомства установили, что мужчина совершил сотовые мошенничества в отношении семи жителей Республики Бурятия.

Мужчина отправлял потерпевшим смс-сообщения о том, что их банковская карта заблокирована. Когда люди перезванивали по указанному в сообщении номеру, злоумышленник представлялся сотрудником банка. Он предлагал потерпевшим подойти к банкомату и под его «диктовку» выполнить ряд действий, в результате чего деньги с их банковских карт переводились на счёт подозреваемого. Общий материальный ущерб, причинённый злоумышленником, составил около 100 тысяч рублей.

Установив причастность подозреваемого к совершению мошенничеств, курганский оперуполномоченный позвонил каждому из семи потерпевших граждан и сообщил о необходимости написать заявления в полицию.

В итоге по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Все похищенные денежные средства потерпевшим возвращены.

Курган, Марианна Шведова

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