В Кургане и соседних поселках воды не будет двое суток

На основании постановления администрации города водоснабжение в Кургане, поселке Юргамыш и ряде микрорайонов будет приостановлено на двое суток. Напомним, ранее «Водный союз» сообщал об остановке Арбинских очистных сооружений сроком на одни сутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», подача воды будет прекращена в Кургане, поселке Юргамыш, селе Кетово, микрорайонах Увал, Черемухово, Тополя с 00-00 часов 08 июля до 24 часов 09 июля.

В это время специалисты АО «Водный союз» будут устранять аварийную ситуацию на водопроводе диаметром 1000 мм на Б.Солнечном.

Как пояснил и.о. генерального директора АО «Водный союз», в прошлый раз, когда город оставался без воды сутки (1 июля), специалистам предприятия не удалось закончить ремонт на разворотном кольце на Б.Солнечном, поэтому потребовалась повторная остановка «Арбинки».

Восстановить водоснабжение Кургана, поселка Юргамыш, села Кетово, микрорайонов Черемухово и Тополя в нормальном режиме планируется к 06 часам 10 июля. Поселков Восточный и Рябково, а также улицы Дзержинского – к 20 часам того же дня.

Подвоз воды будет осуществляться в учреждения УФСИН, больницы и поликлиники, дом ребенка, спецприемники и приюты согласно поданным заявкам от данных организаций. Узнать график подвоза воды можно в диспетчерской службе АО «Водный союз» по телефону: 46-11-73.

Отключение водоснабжения не коснется микрорайонов «варгашинского» направления. Вода будет поступать в дома, расположенные в поселках Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк.

Курган, Марианна Шведова

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