Курганец-наркоторговец приговорен к 11 годам колонии

Житель Кургана проведет 11 лет в колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Наркотики он распространял через интернет.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», в суде было доказано, что курганец во время переписки по интернету вступил в сговор с неустановленным лицом. Их целью была продажа наркотиков на территории Кургана.

Соучастник приобретал наркотики и осуществлял их расфасовку, после чего через тайниковые закладки, используя интернет-приложение, передавал его осужденному для дальнейших закладок. Адреса их вместе с фотографиями соучастнику направлялись также по интернету.

Далее тот продавал наркотики неопределенному кругу лиц, а часть денег перечислял осужденному в качестве заработка за проделанную работу.

Суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Курган, Марианна Шведова

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