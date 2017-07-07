В Зауралье малыши чаще всего рождаются по вторникам и средам

За первый 12 месяцев 2017 года в Курганской области родилось более 4500 малышей. Примечательно, что наибольшее количество детей появилось на свет во вторник и среду. Средний возраст матери в Курганской области составил 29 лет.

По данным поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования РФ, самые крупные дети рождались в Мишкинском и Шатровском районе. Их вес в среднем составил около 3,5 кг (на 200 граммов больше, чем в среднем по области), а рост – около 54 см. При этом средний показатель роста новорожденных в Зауралье – 51,58 см.

В первом полугодии 2017 года Курганским региональным отделением Фонда соцстраха на выплаты единовременных пособий при рождении ребёнка направлено более 50 млн рублей, пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет – свыше 300 млн рублей.

По программе «Родовый сертификат» лечебным учреждениям за помощь, оказанную женщинам в период беременности и родов, а также детским поликлиникам, осуществляющим наблюдение за малышами первого года жизни, перечислено около 47 млн рублей.

Курган. Другие новости 07.07.17

Курганец-наркоторговец приговорен к 11 годам колонии. / В Кургане и соседних поселках воды не будет двое суток. / Курганцу светит срок за телефонные мошенничества. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»