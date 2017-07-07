Жителей Зауралья массово протестируют на ВИЧ

В течение недели, с 3 по 8 июля, в медорганизациях Курганской области проходит профилактическая акция по тестированию на ВИЧ. Организаторы рассчитывают, что это повысит информированность населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и мотивирует их на добровольное осознанное прохождение обследования.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», жители региона могут не только пройти обследование на ВИЧ, но и получить ответы на все вопросы, связанные с этой проблемой.

По данным пресс-службы регионального кабмина, кроме того, в Курганском областном центре профилактики и борьбы со СПИД на постоянной основе работает горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции: 8 (3522) 25-80-32.

Добавим, что в Курганской области в 56,1% случаев у вновь выявленных ВИЧ-инфицированных заражение произошло половым путем. Среди заболевших 36% составляют женщины. Все чаще они узнают о своем диагнозе во время беременности, что повышает риск передачи ВИЧ ребенку. Специалисты подчеркивают, что узнать свой ВИЧ-статус можно только сдав кровь.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 07.07.17

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