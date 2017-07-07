Соколы от 2 млн рублей. В Зауралье прокуроры нашли сайт с «краснокнижными» товарами

В Курганской области по требованию прокурора запрещен доступ к сайту, на котором размещалась информация о незаконной продаже птиц, занесенных в Красную книгу. Интернет-ресурс был обнаружен во время мониторинга прокуратурой Каргапольского района всемирной паутины.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», через интернет гражданам предлагалось купить сокола-сапсана, сокола-балабана, кречета по цене свыше 2 млн рублей. Для этого необходимо было связаться с продавцом по телефону, указанному в объявлении.

В пресс-службе региональной прокуратуры поясняют, что указанные птицы отнесены к особо ценным диким животным, занесенным в Красную книгу. Их свободный оборот запрещен, а за продажу грозит уголовная ответственность.

В связи с этим прокурор района направил в суд административное исковое заявление о признании объявлений о продаже редкого вида птиц информацией, распространение которой на территории РФ запрещено.

По результатам его рассмотрения Каргапольский районный суд удо-влетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. В настоящее время доступ к сайту заблокирован.

Курган, Марианна Шведова

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