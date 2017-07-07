В Зауралье уничтожат нехорошие продукты

В ходе проверок, организованных территориальным Управлением Роспотребнадзора, в ряде магазинов Макушинского района Зауралья выявлены нарушения законодательства. Здесь торговали продуктами сомнительного качества.

Как сообщают в пресс-службе регионального Управления, в частности, в магазинах села Клюквенное, «Мясопродукты» города Макушино, магазине села Золотое торговали просроченными продуктами. Среди них – кисломолочные продукты, печенье, сливочное масло, конфеты, газированные напитки, фруктовые нектары и другие. На продавцов магазинов составлены протоколы за нарушения требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Кроме того, в этих же магазинах, а также в магазине села Мартино продавалось сливочное масло без информации о производителе, наименовании, сроках реализации. В общей сложности населению предлагалось 22 кг масла неизвестного происхождения. В отношении индивидуальных предпринимателей и должностных лиц, допустивших нарушения, также составлены протоколы.

Материалы проверок были направлены в Мировой суд для принятия решения и назначения наказания. В итоге нарушители признаны виновными, продукция конфискована. После вступления решений суда в законную силу товар будет уничтожен.

Курган, Марианна Шведова

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