Треть социальных учреждений Кургана готовы к отопительному сезону

В Кургане к работе в зимний период предприятие подготовило 55% теплопунктов, 63% насосных станций, 65% водоподогревателей, 60% вводов и 60% теплотрасс. Об этом было сказано накануне в ходе очередного заседания оперативного штаба по подготовке города к зиме.

Как было отмечено, работы по подготовке к зиме социальных учреждений – детских садов, школ, учреждений дополнительного образования – идут по графику. На сегодняшний день к холодам готовы 54 объекта из 150.

Опасения вызывают те учреждения, которые располагаются на первых этажах жилых домов. Как отмечают в пресс-службе муниципалитета, в этом случае опрессовкой занимаются управляющие компании, с которыми бывает сложно найти общий язык. Для координации совместных действий было решено составить полный перечень таких объектов. На одном из следующих заседаний штаба по каждому пункту будет заслушан отчет.

Что касается восстановления раскопок на улицах города, то открытыми остаются 364, из них 168 принадлежат «Водному Союзу», 131 – «Курганской генерирующей компании».

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 07.07.17

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