В Кургане маршрутный ПАЗ вновь стал участником ДТП Есть пострадавшие

Накануне, 6 июля, в Кургане в поселке Восточный в аварии пострадали 5-летний ребенок и беременная женщина. ДТП произошло в 12-35 в районе автозаправки на улице Гагарина, столкнулись автобус ПАЗ-32054 под управлением водителя 1960 года рождения и автомобиль VORTEX TINGO.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в результате ДТП 31-летняя женщина-водитель иномарки и её пассажир, 26-летняя беременная женщина, получили телесные повреждения. В автобусе травмы получили 55-летняя женщина и 5-летний ребенок. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Добавим, что всего 6 июля на территории Курганской области зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий. Сотрудниками Госавтоинспекции Курганской области пресечено 2117 нарушений Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 10 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 1765 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 07.07.17

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