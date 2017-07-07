Курганский работодатель оштрафован за низкие зарплаты

В Курганской области по постановлению прокурора Белозерского района работодатель оштрафован за нарушение трудового законодательства. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель платит своим сотрудникам слишком мало.

Так, согласно трудовым договорам, работникам предпринимателя установлена заработная плата в размере 8 тысяч рублей в месяц. В Курганской области же МРОТ составляет 8770 рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый день», по выявленным нарушением прокурор района возбудил в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении.

В пресс-службе региональной прокуратуры подчеркивают, что в итоге Государственной инспекцией труда в Курганской области хозяйствующий субъект оштрафован на 3 тысячи рублей.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 07.07.17

Соколы от 2 млн рублей. В Зауралье прокуроры нашли сайт с «краснокнижными» товарами. / Треть социальных учреждений Кургана готовы к отопительному сезону. / В Зауралье уничтожат нехорошие продукты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»